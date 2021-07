Cyril Tommasone : ” la seule médaille qui me manque c’est la médaille aux Jeux”

C’est un autre grand espoir de médaille aux Jeux Olympiques de Tokyo, qui se déroulent malheureusement sans public. Le Lyonnais Cyril Tommasone défendra les couleurs françaises en gymnastique artistique. Le multiple champion de France (6 titres en cheval d’arçons et 2 titres en barres parallèles) ainsi que multi-médaillé aux championnats d’Europe et du monde, ne fera pas le déplacement pour faire de la figuration.



Le gymnaste tentera de se qualifier en finale dans sa spécialité : le cheval d’arçons.

5e aux JO de Londres, 4e à ceux de Rio, le Lyonnais tient pour objectif de ramener une médaille, le graal pour tout sportif de haut niveau : « La médaille aux Jeux c’est la médaille que tous les sportifs veulent. C’est les Jeux Olympiques qui nous font rêver. Pendant tout notre enfance, on a travaillé pour aller aux Jeux Olympiques, pour aller décrocher une médaille aux Jeux Olympiques. Je ne dénigre surtout pas une médaille aux championnats du monde, cela reste une très belle médaille, mais la seule médaille qui me manque c’est la médaille aux Jeux, donc j’ai vraiment à cœur de tout faire pour aller la chercher », explique t-il.



Néanmoins, il faudra prendre en compte les conditions particulières de préparation, pour les athlètes. En effet, la pandémie de Covid-19 a causé de nombreux changements sur la compétition : événement reporté d’un an, préparation modifiée, épreuves à huis clos. Le gymnaste de 34 ans, originaire de Villeurbanne, retient une grande frustration, vis-à-vis de cette situation : « C’est vrai que c’est toujours frustrant que le public ne puisse être présent, c’est frustrant pour nous, pour les fans, de pas pouvoir se déplacer sur un évènement comme celui-là, qui est juste extraordinaire… ça fait partie du jeu, il faut faire avec », déclare t-il.



Quoiqu’il en soit, au vu des conditions actuelles, Cyril Tommasone devra rester dans sa bulle pour tenter d’être le plus performant possible, et ainsi, après deux échecs, atteindre un podium lors de ces Jeux Olympiques.