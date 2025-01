Depuis 24 heures, de fortes pluies touchent la Loire et la Haute-Loire, avec jusqu'à 31 mm de pluie à Saint-Étienne. Le phénomène s'est calmé cette nuit, mais reprendra ce soir avec un air plus froid, apportant de la neige dès 600 m en Haute-Loire et 800 m en Loire. Ce week-end, les températures resteront fraîches, avec des gelées matinales dimanche.

EP