De nouvelles rames de tram pour fluidifier le trafic

La Sytral a présenté ses nouvelles rames de tramway. Elles vont permettre de désengorger les lignes du T3 et T4 qui sont régulièrement saturées.

Après avoir effectué deux mois de tests sur le site Alstom de La Rochelle, une première rame entamera des essais dynamiques dès janvier 2020 sur le réseau lyonnais.

Plus longues de onze mètres, elles pourront accueillir 30 % de voyageurs en plus. Soit l’équivalent de quatre bus.

Sept nouvelles rames sont déjà arrivées en 2018 pour la ligne T4 et onze autres ont été livrées en décembre 2019 et mises en service à cette occasion.

Ces rames se distinguent par leur nouveau nez, qui offre plus de visibilité aux conducteurs, et leur design qui représente six édifices lyonnais emblématiques : Fourvière, les tours de la Part-Dieu, le Parc OL, le musée des Confluences, le pont Raymond-Barre, l’Hôtel-Dieu et l’Opéra de Lyon.