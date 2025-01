Le Sirha 2025, salon international de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation, se tient à Eurexpo Lyon à partir de demain jusqu’au 27 janvier, avec 4 700 exposants et 200 000 visiteurs attendus. Au programme : concours prestigieux comme le Bocuse d'Or, innovations culinaires et nouvelles tendances alimentaires, notamment des alternatives végétales.

