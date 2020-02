Plus de 2 kilogrammes d’héroïne et plusieurs armes ont été saisies cette semaine lors du démantèlement d’un trafic de stupéfiants dans le quartier de Sully.



Au total, neuf suspects ont été arrêtés. Huit d’entre eux ont été déférés par le Parquet de Lyon.



A noter que le plus jeune des revendeurs n’était âgé que de 13 ans.