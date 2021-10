Découvrez le classement des villes les plus embouteillées de France

Dans un classement publié par le magazine Auto-Plus, s’appuyant sur les données du GPS TomTom, on apprend que Rennes est la ville la plus embouteillée de l’Hexagone avec environ 40 heures et 5 minutes passées par les automobilistes dans leur voiture pour se rendre au travail en 22 allers-retours. Et c’est Marseille qui arrive en seconde position de ce classement avec pour les mêmes données que celles citées pour Rennes, 39h22 environ dans l’habitacle.

Lyon arrive à la 4e place du classement avec un chiffre de 38h58. Mais au delà de ce classement, la capitale des Gaules est surtout la deuxième ville de France, derrière Bordeaux, dans laquelle les bouchons ont le plus augmenté quantitativement d’une année à l’autre. À noter que Paris n’arrive qu’à la septième place des villes les plus embouteillées de France.