Découvrez le programme de la fête des Lumières

Le programme de la Fête des Lumières 2021 a été dévoilé ce lundi matin. Cette année, elle aura lieu mercredi 8 au samedi 11 décembre 2021. Concernant les horaires de cette édition, les illuminations auront lieu de 19h à 23h, les mercredi et jeudi et de 20h à minuit le vendredi et le samedi. Afin de faire profiter un maximum de personnes, de la fête des Lumières, certains EHPAD lyonnais pourront voir la fête des Lumières en réalité virtuelle.



Place des Terreaux

Les façades de la place des Terreaux seront le théâtre d’un conte aztèque mis en lumière avec un graphisme très coloré, qui s’inspire des illustrations des communautés traditionnelles.

Place Bellecour

Au programme un spectacle de centaines d’écailles qui s’élèvent, ondulant sous le souffle d’une brise légère, une parenthèse poétique, doucement bercés par le son mélodieux d’une flûte. La structure va mesurer de 80m de long et 20m de haut.



Place de la République, vous pourrez venir jouer avec les points de vue autour du bassin de la place. Du coté, du parc de la Tête d’Or, vous pourrez faire des ricochets sur le lac qui troublé par l’apparition d’ondes lumineuses. les créatures lumineux seront présentes sur la pelouse et des objets lumineux qui composent une scénographie végétale seront disposés un peu partout dans le parc.



La cathédrale Saint-Jean présentera l’animation “IRIS” avec une succession de tableaux graphiques et colorés qui métamorphosent et subliment la façade et la rosace de la cathédrale Saint-Jean. Des “Visions” seront visibles sur la colline de Fourvière. Le parc Blandan sera un lieu dédié aux enfants avec des jeux : un marelle ou encore un puissance 4 autour de la lumière.

A noter que cette année, les Lumignons du Cœur soutiennent l’association étudiante GAELIS. Le principe est simple : réaliser un acte de solidarité en achetant un ou plusieurs Lumignons du Cœur au prix de 2€. Ils investiront la place des Jacobins. Elle se transformera en jardin de lumière, en référence à l’ancienne place de l’Impératrice, dont l’aménagement initial était composé de bosquets et de fleurs.

A noter que la fête des Lumières est également en lien avec l’Ambassade des Pays-Bas en France, afin de développer la coopération avec la scène artistique lumière hollandaise avec deux projets issus de la collection lumière du festival d’Amsterdam.