Découvrez le top 15 des livraisons Deliveroo

Burgers, pizzas, kebabs, tacos ou même sushis, il n’a jamais été aussi facile de manger comme au restaurant tout en restant chez soi. L’arrivée de la pandémie et des restrictions pour la restauration représente une aubaine pour les services de livraison. Mais la fin des restrictions n’a pas ralenti la demande des clients de se faire livrer, pour Will Shu, fondateur et PDG de Deliveroo « Nous assistons à une forte croissance et à un fort engagement de nos clients sur l’ensemble de nos marchés, à mesure que les restrictions sont levées ».



Deliveroo a publié en ce début d’année son classement des plats les plus commandés en 2021. Alors que les différents plats parisiens dominent le haut du classement, il faut attendre seulement la dixième place pour trouver le premier plat Lyonnais. Il s’agit du Klassiker du restaurant Mont Berliner situé au 22 Rue Sainte-Catherine, 69001 Lyon. Cet hamburger est composé de Kebab, accompagné de légumes marinés, d’aubergine grillée, de carottes ainsi que des courgettes grillées délicatement au beurre.

Ce plat lyonnais est talonné de près par l’Assiette 12 pièces des restaurants La Maison des Raviolis situé 14 Rue d’Italie dans le 6e arrondissement et au 28, rue Emile Zola dans le 9e arrondissement de Marseille. Ce plat chinois se situe comme par hasard à la 13e place de ce classement.



Et enfin dans ce top 30 des plats qui ont été les plus livrés en France, on retrouve à la 22e place la salade sur mesure du restaurant Le Moulin Lumière à Lyon, suivi, toujours à Lyon par le Poké à composer d’ONI’Poke et le Tacos Double du restaurant New School Tacos à Marseille qui se classent respectivement à la 25e et 26e places.