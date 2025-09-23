Demigny : un chauffard flashé à plus du double de la vitesse autorisée

Un automobiliste a été contrôlé à 174 km/h sur une route limitée à 80 km/h, samedi à Demigny. Soit près de 90 km/h au-dessus de la limite autorisée.
Le véhicule a été placé en fourrière par les forces de l’ordre.
M.L
Listeners:
Top listeners:
Lyon 98.4 FM
Villefranche 94.7 FM
Bourgoin 97.8 FM
Vienne 95.1 FM
Lyon et Région DAB+
Chalon-sur-Saône 91.1 FM
Saint-Étienne DAB+
Grenoble DAB+
Avignon DAB+
Marseille DAB+
Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix
Webradio Tonic Radio Latino
Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing
Webradio Tonic Radio Urban
Un automobiliste a été contrôlé à 174 km/h sur une route limitée à 80 km/h, samedi à Demigny. Soit près de 90 km/h au-dessus de la limite autorisée.
Le véhicule a été placé en fourrière par les forces de l’ordre.
M.L