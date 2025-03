Le scandale Dentexia, un cabinet dentaire low-cost, persiste depuis près de dix ans, laissant plus de 1 500 victimes, dont près de 200 en Saône-et-Loire, sans justice. L’association "La Dent bleue" a déposé deux plaintes collectives et organisé une manifestation à Paris, réclamant un procès pour les victimes qui souffrent toujours de mutilations et de soins interrompus. Malgré l'aide de l'État, les victimes continuent de dénoncer les dommages physiques et financiers subis.

