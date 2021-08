Déploiement des aides aux agriculteurs touchés par le gel

Entre le 4 et le 8 avril, des épisodes de gel sans précédent ont affecté la majeure partie du territoire de la Métropole de Lyon. Ils ont causé des dégâts considérables notamment en arboriculture et viticulture dans l’ensemble des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.



Le gouvernement a mis en place un plan «gel» exceptionnel doté au niveau national d’une enveloppe d’un milliard d’euros destiné à venir en aide en urgence aux agriculteurs sinistrés et à accompagner dans la durée les secteurs touchés.

Ainsi, dès le 3 mai, un fonds d’urgence a été mis en place pour soutenir les exploitations en grande difficulté. Dans notre région, les aides de l’État s’élèvent à plus de 3 millions d’euros au bénéfice de 650 exploitations, majoritairement arboricoles.



Le 7 juillet, la Commission nationale de gestion des risques agricoles (CNGRA) a réservé au profit de la région Auvergne-Rhône-Alpes, une enveloppe d’un montant prévisionnel d’indemnisation de plus de 49 millions d’euros. 81 exploitations ont pu bénéficier dès juillet d’une avance sur ces indemnités, les autres percevront l’aide définitive dans les prochaines semaines. Des reconnaissances analogues interviendront à l’automne pour les fruits à pépins et la viticulture.



Le plan «gel» du gouvernement comprend également:

– des prises en charge de cotisations sociales dues à la MSA, doté d’une enveloppe nationale de 170 millions d’euros

– des dégrèvements de taxe foncière sur la base des taux de perte reconnus dans chaque département

– un dispositif d’aide aux entreprises aval dépendantes des zones de production



Au-delà de ces aides de crise exceptionnelles, des évolutions structurelles majeures doivent s’engager en urgence concernant la résilience des systèmes de production agricoles face au changement climatique et la gestion du risque climatique en agriculture. A cet effet, le Ministre de l’Agriculture a annoncé le doublement du budget alloué à la mesure «adaptation au changement climatique» du plan de relance passant de 100 à 200 millions d’euros.