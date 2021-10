Des centaines d’opérations déprogrammées à Chalon

La sonnette d’alarme est tirée à l’hôpital de Chalon-sur-Saône. L’établissement manque cruellement de médecins anesthésistes. A compter de la semaine prochaine, deux blocs opératoires sur les 9 fonctionneront. La direction a évoqué l’idée d’une passerelle avec l’hôpital privé Sainte-Marie et un partage des patients.



Les centres hospitaliers sont particulièrement touchés par cette pénurie, 76% d’entre eux manquent de médecins. En conséquence, plus d’un tiers des services (36%) a recours à des intérimaires pour la prise en charge de patients. Un taux qui s’élève à 47% pour les établissements hors CHU.



Pour l’instant plus de 400 opérations chirurgicales sont reportées à Chalon. En cause, le plafonnement d’intérim médical des rémunérations dans le public des médecins anesthésiste-réanimateur.