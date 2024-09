Des chercheurs de l’Université Claude Bernard Lyon 1, du CEA et de l’ENS de Lyon ont développé une nouvelle méthode pour détecter et surveiller certains gaz radioactifs. Cette invention, semblable à une éponge et basée sur un mélange gaz-solide, permet de surveiller les émissions de gaz radioactifs tels que le tritium, le krypton-85 et le carbone-14, contribuant ainsi au bon fonctionnement des centrales nucléaires.

ML