Des chutes de neige attendues dans la région

Les premières chutes de neige sont prévues dans la région ce mercredi. Plus précisément en Isère.



“Le ciel va rester bouché sur le Jura et les Alpes du nord avec des chutes de neige durables à partir de 1200 m, voire temporairement dès 800/1000 m“, selon Météo France.



“La neige s’abaissera vers 1000 m voire 8/900 m sous les fortes intensités. Saupoudrage possible dès 1000 m, quelques centimètres à 1200 m, 10/15 cm vers 1500m et 15/20 cm au dessus de 2000 m en l’espace de 6h“, précisé Météo Centre-Isère.

