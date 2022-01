Des conseils municipaux organisés ce jeudi et ce vendredi pour le budget de 2022

Cette semaine, plusieurs conseils municipaux sont organisés à Lyon et plus précisément, en visioconférence. Le premier conseil municipal se déroulera ce jeudi à partir de 8h30 et le deuxième, ce vendredi à partir de 9h. Ils seront retransmis en direct sur lyon.fr .

Des rendez-vous à ne pas manquer puisqu’ils sont organisés pour voter le budget de 2022 et les budgets qui vont être attribués à de nombreux projets.

Plusieurs dossiers importants vont être abordés et soumis au vote. Des dossiers comme des investissement : 13,5 millions d’euros qui irons aux acteurs de la petite enfance, 15 millions d’euros pour les acteurs de l’éducation populaire, 3 millions d’euros pour les associations et clubs sportifs ou encore, 3 millions d’euros pour l’insertion dans l’emploi.

D’autres dossiers importants seront délibérés comme la nouvelle stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance mais aussi la candidature de la ville de Lyon au programme « 100 villes climatiquement neutres » pour 2030.

Un nouveau dossier innovant pour 2022 sera présenté en délibération, celui de la mise en place du budget participatif. Grégory Doucet, le maire de Lyon l’explique, « Notre objectif c’est de mettre entre les mains des lyonnaises et des lyonnais un budget de 50 millions d’euros pour inventer la ville, pour la définir. Elle a une vocation simple, donner le pouvoir d’agir aux habitants ».

C’est à partir du 14 mars prochain que sera lancé le premier budget participatif lyonnais. Deux éditions seront organisées, chacune d’un montant de 25 millions d’euros.

Ce sont des enveloppes budgétaires consacrés à la réalisation de projet qui seront proposés et choisis par les habitants. Le projet sera appuyé par la plateforme numérique d’information et d’initiative citoyenne, nommé « Oyé ! ».

