Des élus demandent un référendum local sur la ZFE

Les cinq groupes d’opposition à la Métropole de Lyon s’unissent et demandent une concertation approfondie et un référendum local avant l’extension de la Zone à Faible Émissions (ZFE).



Selon les groupes “Rassemblement de la droite, du centre et de la société civile”, “Progressistes et Républicains”, “Inventer la Métropole de demain”, “Synergies Métropole”” et la “Métropole pour tous”, “Si nous ne voulons pas que cette Zone à Faibles Émissions devienne une Zone à Forte Exclusion sociale et économique pour les plus modestes et les classes moyennes, il est essentiel que tous puissent participer à cette concertation”.



Les élus demandent “l‘organisation, dans chaque commune et circonscription de la Métropole, en collaboration avec les maires et leurs équipes municipales, de réunions publiques de proximité dont les habitants seront informés par courrier. Nous réclamons également l’organisation d’un référendum local. Cet exercice de démocratie directe permettra à chacune et chacun de s’approprier concrètement les enjeux.”



En effet dans le communiqué les groupes d’opposition précisent que “Tous les Grandes Lyonnaises et les Grands Lyonnais, ainsi que beaucoup d’habitants de la périphérie de la Métropole, seront impactés par la mise en œuvre de la ZFE qui va progressivement toucher les véhicules particuliers, avec les ¾ des voitures concernées d’ici 2026.”



La pétition est en ligne ici