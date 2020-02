Des livres déposés dans le T2 et le T6 en ce début de semaine

Après le déploiement de boîtes à lire dans les stations de métro Bellecour, Grange Blanche et Gare d’Oullins, 400 “livres voyageurs”, sont déposés ce lundi et ce mardi dans les tramway T2 et T6 à l’occasion de la Fête du Livre de Bron.



Les livres sont issus de la bibliographie des auteurs présents ces dernières années lors de l’événement. Avec la complicité des conducteurs, cette opération de book-crossing consiste à “libérer” les livres pour qu’ils puissent circuler sur le réseau TCL et même au-delà.



Romans et recueils de nouvelles ou de poésie seront à la disposition des voyageurs, qui pourront regarder, feuilleter, lire ou (re)découvrir un ouvrage avant de l’emporter, l’échanger ou le transmettre.



Cette opération marque le lancement du festival qui se tiendra à l’hippodrome de Parilly et dans les lieux partenaires de Bron du 12 au 16 février.



Toute la programmation sur fetedulivredebron.com