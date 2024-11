La chaîne de boulangeries Paul a annoncé le rappel d’une série de macarons à la pistache, vendus dans toute la France entre le 11 septembre et le 28 octobre 2024, en raison d’une suspicion de contamination à la salmonelle. Ce rappel concerne notamment trois points de vente lyonnais situés dans les gares SNCF de Saint-Exupéry, Part-Dieu et Perrache. Les consommateurs sont priés de ne pas consommer ces macarons et de les rapporter en magasin pour un remboursement.

EP