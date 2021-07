Des opérations de maintenance perturbent les lignes T1 et T2

Suite au prolongement de la ligne T2 à Hôtel de Région Montrochet, des travaux sont nécessaires à proximité de la station Perrache.

En effet, la zone de retournement de l’ancien terminus de la ligne T2, ainsi que les aiguillages doivent être démontés.

Ces opérations impacteront le trafic des lignes T1 et T2, à partir de 19h30, du dimanche 18 au jeudi 22 juillet.



La ligne T1 circulera en 2 parties : de IUT Feyssine à Quai Claude Bernard puis de Debourg à Montrochet.

Dernier départ Debourg direction IUT Feyssine : 19h30 (19h42 le dimanche 18 juillet)

Dernier départ IUT Feyssine direction Debourg : 19h13 (19h19 le dimanche 18 juillet)



La ligne T2 effectuera son terminus exceptionnel à Centre Berthelot-Science Po Lyon.

Dernier départ Saint-Priest Bel-Air direction Hôtel de Région Montrochet : 18h41 (18h44 le dimanche 18 juillet)

Dernier départ Hôtel de Région Montrochet direction Saint-Priest Bel-Air: 19h44 (19h47 le dimanche 18 juillet)



Pour assurer la continuité de service, des bus relais articulés desserviront les arrêts communs à la ligne T1 et T2, soit les stations Quai Claude Bernard, Perrache, Place des Archives, Saint Blandine et Hôtel de Région Montrochet.

La fréquence sera de 10 min de 20h à 21h, puis de 15 min de 21h à fin de service en semaine, et de 15 min le dimanche.



Premier départ Hôtel de Région Montrochet direction Quai Claude Bernard : 19h56 (19h46 le dimanche 18 juillet)

Dernier départ Hôtel de Région Montrochet direction Quai Claude Bernard : 0h58

Premier départ Quai Claude Bernard direction Hôtel de Région Montrochet : 19h36

Dernier départ Quai Claude Bernard direction Hôtel de Région Montrochet : 0h55