Six rugbymen de l’Ain ont agressés par des spectateurs après un match entre Pusignan et Ambérieu ce week-end. Selon le Progrès, l’un de joueurs a été sorti du terrain et passé à tabac par des spectateurs, ils auraient même été aidés par un remplaçant de l’équipe de Pusignan.



Les six joueurs ont terminé à l’hôpital. Le club d’Ambérieu envisage de porter plainte et va prévenir la ligue.