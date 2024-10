Alors que, depuis le 18 octobre, lendemain des fortes intempéries dans le Rhône, la RD488 est fermée à la circulation entre Saint-Romain-en-Gier et Chabanière, des risques d'éboulements ont été constatés à hauteur de Tartaras, une commune de la Loire à la frontière du Rhône. Des travaux de purge et de sécurisation vont être menés dès aujourd’hui et devraient durer trois semaines.

EP