Des vaccinations nocturnes au Palais des sports de Gerland cette semaine

Un mois seulement après avoir réaugmenté la jauge à 2 000 vaccins quotidiens, le centre de Gerland a du prendre de nouvelles mesures pour répondre aux attentes gouvernementales. Exceptionnellement, les Lyonnais âgés d’au moins 12 ans pourront désormais aller se faire vacciner en soirée. 1 500 doses supplémentaires de Pfizer seront disponibles entre 20h et minuit pour les soirées ce mercredi et ce vendredi.

Grâce à l’aide de 8 médecins dont des pédiatres, 20 infirmiers et 10 étudiants en santé, et pour répondre aux demandes du gouvernement, le centre de situé 350 Avenue Jean Jaurès dans le 7e arrondissement de Lyon réalisera 2200 injections hebdomadaires pour les enfants âgés d’au moins 5 ans. Pour rappel, les Lyonnais peuvent venir se faire vacciner entre 8h30 et 20h les lundis, mercredis et vendredis.

Il est donc possible de prendre rendez-vous pour toutes les personnes âgées d’au moins 5 ans sur le site de Doctolib : https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/lyon/palais-des-sports-gerland-hcl-vaccination-covid

La situation reste sous tension dans la région



Avec plus de 50 000 nouveaux cas quotidien recensés la semaine dernière, la France atteint des tristes records. La situation lyonnaise est assez critique puisqu’il y a en moyenne 1 660 cas pour 100 000 habitants, alors que la moyenne nationale est de 1 510 cas pour le même nombre d’habitants.

Afin de réduire le développement du variant Omicron, le gouvernement a pris de nombreuses décisions la semaine dernière avec le retour des masques dans les grandes villes comme Lyon à partir du 3 janvier. Autre décision, celle d’ouvrir la vaccination aux enfants avec des doses de Pfizer, le Moderna étant interdit au moins de 30 ans.