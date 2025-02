Stellantis lance un rappel massif en urgence, demandant à plus de 236 000 propriétaires de C3 et DS3 de ne plus conduire leur véhicule en raison d'airbags défectueux de la marque Takata. Initialement limité au sud de la France, le rappel "Stop Drive" concerne désormais tout le territoire. Les propriétaires doivent se rendre chez un garagiste agréé pour remplacer l'airbag.

EP