Deux membres du collectif les “Daltons” arrêtés mercredi matin

Deux membres des Daltons ont été interpellés ce mercredi matin selon Gérald Darmanin. Il s’agit d’individus s’étant livrés à un rodéo urbain selon le ministre de l’Intérieur.



Selon le locataire de la place Beauvau, “Les gardes à vue sont en cours et ils répondront devant la justice de ces actes. Je voudrais d’ailleurs remercier la police de Lyon qui a fait plusieurs interpellations, une dizaine sur ce groupe d’individus et qui les a présentés à chaque fois devant la justice, dont des personnes qui, je l’espère, feront de la prison préventive. “



Pour rappel depuis plusieurs semaines des membres du groupe se livrent à des rodéos urbains dans les rues de Lyon, la semaine dernière ils ont pénétré sur la pelouse du Groupama Stadium pendant un match de Ligue Europa et ce week-end deux personnes ont escaladé le grillage de la maison d’arrêt de Corbas.