Deux mères de famille se sont violemment battues devant l'école primaire de Cublize. La première aurait accusé l'autre de vol. Le tribunal de Villefranche a condamné l'une à 5 mois de prison avec sursis et 500 euros d'amende, et l'autre à 2 mois de prison avec sursis.Les deux ont été astreintes à des dommages et intérêts mutuels au titre du préjudice moral.

ML