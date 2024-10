Deux parcs d'attractions de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont en lice pour devenir le meilleur parc d'attractions de France pour l'année 2024. Il s'agit du PAL, situé à Saint-Pourçain-sur-Besbre dans l'Allier, et de Walibi Rhône-Alpes, aux Avenières-Veyrins-Thuellin. En 2023, ce concours avait rassemblé 60 membres dans le jury et plus de 7 000 votants.

EP