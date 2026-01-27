Deuxième agression à la prison de Saint-Quentin-Fallavier : le personnel a bloqué l’établissement pour exprimer sa colère

Après la deuxième agression d’un agent en deux semaines à la prison de Saint-Quentin-Fallavier, le personnel pénitentiaire a bloqué l’établissement pour exprimer sa colère et son soutien à leur collègue. Les syndicats dénoncent une insécurité permanente, le manque de moyens pour effectuer leurs missions et une surpopulation carcérale jugée explosive (230% dans cet établissement). Ils demandent notamment la généralisation du « binômage » : la mobilisation de deux surveillants pour gérer les détenus.

LP