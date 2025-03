DigitalKin s'associe à la CCI Lyon Métropole pour promouvoir l'intelligence artificielle agentique au service de la recherche scientifique. La startup lyonnaise, spécialisée dans des agents IA autonomes et transparents, permet aux chercheurs de déléguer l'exécution de protocoles complexes tout en garantissant traçabilité et contrôle humain. DigitalKin présentera ses innovations lors du salon Medi’Nov, aujourd’hui et demain au Centre des Congrès de Lyon.

EP