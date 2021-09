Dimitri Payet nommé pour le trophée de meilleur joueur du mois d’août

Le joueur olympien Dimitri Payet a été nommé par ses pairs parmi les trois meilleurs joueurs du mois d’août et va concourir au trophée de “Joueur du Mois” délivré par l’UNFP. Avec 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée, le Réunionnais sera opposé à Mohamed Bayo de Clermont-Ferrand (3 buts, 2 passes décisives) et à Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain (3 buts, 2 passes décisives).

Le vote finale sera composé à 50% des voix des autres joueurs professionnels et les 50% restants seront attribués par le public qui peut voter sur www.tropheesunfp.com.