Depuis 2019, l’État a mis en place le dispositif « Cantine à 1 € » pour les « communes rurales défavorisées de moins de 10 000 habitants » et, depuis 2021, pour celles bénéficiant de la dotation de solidarité rurale. Cependant, la Ville de Roanne ne remplit pas ces conditions, et les repas dans les cantines scolaires sont facturés entre 3 et 5,5 € selon le quotient familial. Face à cette situation, le maire, Yves Nicolin, a annoncé son intention de saisir le Conseil d’État.

