Doctolib pris d’assaut

Suite à l’allocution d’Emmanuel Macron, Doctolib n’a pas résisté. Les Français se sont rués sur les rendez-vous de vaccination.



Doctolib annonce même un “record” de prise de rendez-vous ce lundi soir avec plus de 20.000 créneaux pris toutes les minutes sur la plateforme pour la vaccination.

Pour rappel, Emmanuel Macron a annoncé l’extension du pass sanitaire à de nombreux lieux cet été et la vaccination obligatoire des soignants et non soignants en contact avec les personnes à risque.



Ce lundi soir, 900.000 Français ont pris leur deux rendez-vous.