Bison Futé a annoncé une circulation difficile ce week-end en Auvergne-Rhône-Alpes, avec un drapeau orange aujourd’hui et demain pour les départs, et également pour les retours. Les axes A46, A43, N205, A48 et N85 seront particulièrement chargés, avant un retour au vert dimanche dans les deux sens de circulation.

EP