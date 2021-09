Échange Macron-Biden ce mercredi suite à la crise des sous-marins

Ce mercredi, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a annoncé qu’un échange téléphonique aurait lieu dans la journée entre Emmanuel Macron et Joe Biden.

Le président de la République français et son homologue américain vont s’entretenir à propos de la crise des sous-marins, qui avait vu, le 15 septembre dernier, l’Australie rompre un contrat signé avec la France en 2016 concernant l’achat de douze sous-marins.

Une décision qui faisait suite à une alliance stratégique mise en place entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie et avait provoqué l’ire de Jean-Yves Le Drian, le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.