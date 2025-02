À l'école maternelle de Grenay, dans le Nord-Isère, plusieurs parents ont déposé plainte pour des faits graves d'agressions sexuelles entre enfants, notamment des attouchements dans les toilettes de l'établissement. Ces incidents ont été signalés entre septembre 2024 et janvier 2025, conduisant à une enquête et à une procédure judiciaire. La mairie et l'école ont pris des mesures, mais certains parents estiment que la réaction des autorités était trop lente.

