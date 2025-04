Élection législative de la 5e circonscription de Saône-et-Loire : neuf candidats dans la course

Le tirage au sort des candidats a été effectué ce vendredi soir pour l’élection législative partielle de la 5e circonscription de Saône-et-Loire.

On attendait neuf candidats et ils seront bien neuf contre six en 2024 à briguer les suffrages des 86 100 électeurs les 18 et 25 mai prochains.

Parmi eux, on retrouve Clément Mugnier, Arnaud Sanvert, Alexandre Hinger, Nathalie Szych, Alain Cadiot, Fatima Kouriche, Pascal Dufraigne, Marie-Claude Jarrot et Sébastien Martin.

Les bureaux de vote seront ouverts de 8 à 18h.

R.H