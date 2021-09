Emmanuel Macron annonce remboursement des consultations chez le psychologue dès 3 ans

Promises de longue date par Emmanuel Macron, les Assises de la santé mentale se terminent ce mardi. Le chef de l’Etat a annoncé le remboursement des séances de psy sur prescription dès 3 ans.



Les consultations chez un psychologue seront remboursées par la Sécu à hauteur de 40 euros pour la première et 30 pour les suivantes.



Les professionnels du milieu psychiatrique et psychologique alertent depuis plusieurs mois sur la dégradation de la santé mentale des Français, et le peu de moyens de leur secteur pour faire face.