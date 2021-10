Emmanuel Macron lance les États généraux de la justice ce lundi

Ce lundi, à Poitiers, Emmanuel Macron lance les États généraux de la justice, annoncés en juin par le Président de la République. Ces États généraux, prévus sur plusieurs semaines par le ministère de la Justice, ont pour but de faire l’état de la situation de la justice et de « formuler formuler des propositions concrètes pour la mettre au centre du débat démocratique », indique l’Élysée.

Début juin, Chantal Arens, première présidente de la Cour de cassation, et François Molins, le procureur général de la Cour de cassation, regrattaient les « mises en cause systématiques de la justice » pour sa lenteur et son laxisme, supposés par des syndicats de police et des responsables politiques, et avaient ainsi demandé la mise en place de ces États généraux.

À Poitiers, Emmanuel Macron sera accompagné ce lundi du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti et prononcera un discours au Palais des congrès, tandis que « des rencontres et des consultations des usagers de la justice auront lieu dans toute la France », sous la supervision d’un comité des États généraux de la Justice « indépendant », souligne l’Élysée.