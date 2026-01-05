play_arrow

Webradios

Endrick : ses principales déclarations : « Je suis un homme heureux »

L'Olympique Lyonnais a présenté ce lundi après-midi son nouvel avant-centre brésilien.

Voici les principales déclarations du Brésilien.

Endrick : "Quand l'OL m'a contacté, cela a été un moment important pour moi. Je voulais partir pour jouer. Je me suis dit que c'est Dieu qui me mettait Lyon sur mon chemin de vie. Je me suis dit qu'il fallait que je travaille beaucoup pour aider Lyon. Je remercie Dieu, les dirigeants de l'OL et tout le staff de l'OL."

"Ses six derniers mois ont été les meilleurs de ma vie. J'ai eu du temps pour construire ma maison, pour construire l'homme que je suis. Sans cette base, je ne ne suis rien. Je suis un homme accompli, un meilleur homme, un meilleur époux. Je suis un homme heureux. Je remercie Dieu."

"Quand j'ai su que Lyon était mon chemin de vie, j'ai regardé l'équipe jouer. J'ai discuté avec l'entraîneur. Aujourd'hui, je m'entraîne avec eux, je rigole déjà avec eux. Je suis très heureux."

"A l'entraînement au Real, on m'interrogeait tous les jours sur cet éventuel départ à l'OL. C'est important pour moi de tisser des liens."

"Je suis très heureux de l'engouement, du public qui m'attend avec des maillots ciblés. Au Brésil, mon arrivée va permettre plus de visibilité sur Lyon et sur la Ligue 1. C'est important pour moi d'échanger avec les supporters."

"J'ai eu Carlo (Ancelotti, le sélectionneur du Brésil, Ndlr). J'ai pris la décision seul mais il m'a conseillé de partir pour jouer afin de développer mon football. Je veux travailler pour aider l'OL a gagné. C'est merveilleux à l'OL de travailler avec un staff portugais qui parle ma langue."

"Vous me parlez de pression mais j'ai joué au Brésil où la pression est vraiment forte. Ce que je veux, c'est simplement jouer au football. Le peuple brésilien adore mon profil sur mes réseaux mais, moi, je vis ma vie. Je remercie tous ceux qui me suivent mais je veux simplement me concentrer sur ma carrière."

"Mes objectifs personnels sont de jouer pour aider Lyon à être tout en haut et à gagner des titres. Je suis un gars qui veut toujours gagner. Tous les Brésiliens rêvent de jouer en Seleçao. Ces derniers temps, je n'ai plus été appelé. C'est Dieu qui a voulu cela. Je vais travailler pour revenir."

"Je n'étais pas qualifié à Monaco, je n'ai pas trop compris pourquoi... Je ne suis pas là pour changer l'équipe ou prendre la place à quelqu'un, je viens me rajouter à l'équipe. Je suis à disposition de l'entraîneur, je ne veux pas être le point essentiel."

Endrick présenté à l’OL : réécoutez la conférence de presse

