Endrick n’écope que d’un match de suspension

La commission de discipline de la ligue de football professionnelle a rendu son verdict ce mercredi 11 février. L’attaquant de l’OL Endrick n’est finalement suspendu que pour une rencontre après son carton rouge reçu contre Nantes samedi. Ce carton rouge a été transformé par un second carton jaune par la Commission de discipline de la LFP après le visionnage des images et la lecture du rapport de l’arbitre proposant de retirer le carton rouge. Endrick manquera donc la rencontre face à Nice ce dimanche 15 février.

HG