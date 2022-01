Épisode de pollution de l’air dans le Rhône, quelles sont les recommandations ?

Depuis ce jeudi, un épisode de pollution de type combustion est en cours sur le département ainsi que sur la Métropole de Lyon. Afin de réagir à cet événement, le préfet du Rhône a activé le niveau “information recommandation” pour l’ensemble du territoire.

Les recommandations sanitaires

Pour les personnes vulnérables, il est recommandé de limiter les déplacements sur les grands axes routiers et leurs abords aux périodes de pointe. De plus pour ces Lyonnais, il est conseillé de ne pas pratiquer des activités intenses autant en plein air qu’à l’intérieur.

Pour les populations sensibles, le préfet recommande de limiter les sorties durant l’après-midi et de limiter les activités physiques et sportives intenses.

Et enfin, pour le reste de la population, il n’y a pas vocation à modifier les activités habituelles, les déplacements habituels ni les pratiques d’aération et de ventilation.

Les recommandations comportementales

Afin de retrouver une qualité de l’air adéquate, le préfet du Rhône a donné quelques recommandations à toute la population, comme l’arrêt des appareils de chauffage au bois d’appoint ainsi que les groupes électrogènes quand ces derniers ne sont pas indispensables.

Les autorités recommandent aussi d’utiliser les modes de transport permettant de limiter le plus possible les émissions de polluants : vélo, transports en commun, co-voiturage…

Pour les entreprises, il est conseillé d’adapter les horaires de travail et de faciliter le télétravail. Pour les travaux d’entretien ou de nettoyage, il faudrait éviter d’utiliser des outils non-électriques (tondeuses, taille haies…) ainsi que des solvants organiques (white-spirit, peinture, vernis décoratifs, produits de retouche automobile, etc.).

Et enfin, le préfet conseille aux Lyonnais d’abaisser leur vitesse de circulation en voiture sur la métropole et dans tout le département.

Toutes les informations sur la qualité de l’air sont à retrouver sur le site Atmo de la région Auvergne Rhône-Alpes. Les précisions sur les messages sanitaires sont-elles à retrouver sur le site internet de l’ARS.