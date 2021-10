Eurexpo : une exposition sur les dinosaures aura lieu ce samedi et dimanche

Une exposition sur les dinosaures débute ce samedi 16 octobre à Eurexpo à Chassieu (Hall 2.3.A) jusqu’au dimanche 17 au soir. “Le Monde des Dinosaures” permettra aux petits et aux grands d’en savoir un petit peu plus sur ces espèces disparues il y a des millions d’années. 30 dinosaures, dont 13 animatronics, de taille réelle seront exposés dont un grand Tyrannosaure de 13,5 mètres de long et 4,5 mètres de haut.

Le prix de l’entrée est fixé à 10 euros pour tout le monde, hormis pour les enfants de moins de trois ans pour qui, elle sera gratuite. L’exposition sera ouverte de 10h à 18h les deux jours du week-end et les visiteurs pourront repartir avec un beau souvenir grâce à une boutique proposant peluches, figurines, accessoires…