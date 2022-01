Euro de handball : découvrez les prochains adversaires des Bleus

On connait désormais le tableau des qualifications pour le tour principal de l’Euro de handball, qui se déroule actuellement en Hongrie et en Slovaquie.



Les Français devront affronter les Pays-Bas, l’Islande, le Monténégro, et le Danemark pour tenter d’accéder aux demi-finales.

Après s’être facilement extirpé du tour préliminaire, les Bleus débutent alors ce “deuxième tour” dès ce jeudi en affrontant les Pays-Bas à 18h. Par la suite, les hommes de Guillaume Gille seront opposés à l’Islande ce samedi, au Monténégro lundi prochain avant de retrouver le Danemark mercredi 26 janvier.



Pour rappel, les seules les deux premières équipes du groupe pourront accéder au dernier carré de la compétition.