Euroleague : l’Asvel se rend en Italie pour affronter l’Olimpia Milan ce jeudi soir

C’est un nouveau choc qui va s’offrir à l’Asvel ce jeudi 21 octobre puisque les joueurs de TJ Parker se rendent en Italie pour affronter l’Olimpia Milan, actuel second d’Euroleague derrière Barcelone mais surtout invaincu avec quatre victoires en autant de rencontres dans la compétition. De leur côté, les Villeurbannais réalisent aussi un très bon début de compétition avec trois victoires et une défaite, dont un succès face à Anadolu Efes (75-73), actuel champion en titre.

Alors que la saison démarrait au mieux avec six victoires consécutives (trois en championnat et trois en Euroleague), les pensionnaires de l’Astroballe ont un petit peu marqué le pas en s’inclinant à deux reprises lors des deux dernières rencontres face au Maccabi Tel-Aviv en Eurloeague (85-93) et face à Strasbourg en championnat (82-74). L’occasion serait ainsi belle ce soir de retrouver le chemin du succès face à ce cador européen qu’est l’Olimpia Milan. Mais rien n’est encore fait, ce sont même les transalpins qui partiront favoris.