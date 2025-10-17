Euroligue : l’ASVEL craque contre la Virtus Bologne

Devant au score pendant la majeure partie des trois premiers quarts-temps, l'ASVEL s'est finalement inclinée (83-90) ce vendredi soir à l'Astroballe contre la Virtus Bologne à l'occasion de la 5e journée d'Euroligue. Une défaite frustrante qui s'ajoute au revers de mercredi soir face au Panathinaïkos (91-85).

Auteur de 36 points, Carsen Edwards a fait vivre un véritable calvaire aux joueurs de Pierric Poupet. Malgré les 24 points de Glynn Watson, les Villeurbannais ont subi la loi des Italiens dans l'ultime quart-temps. L'ASVEL devra tenter de relever la tête dès dimanche soir à l'Astroballe contre Monaco (19h en direct sur Tonic Radio) lors du choc de la 4e journée de Betclic Elite.