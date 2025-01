L'ASVEL reçoit l'Alba Berlin ce soir à l’Astroballe, dans un match crucial pour ses ambitions en Euroligue après une série de défaites. Après un revers humiliant à Belgrade et une défaite à Dijon, les Lyonnais doivent impérativement l'emporter face à la lanterne rouge pour espérer rester en course pour les playoffs. De son côté, Berlin, en crise avec trois victoires pour dix-huit défaites, arrive après une lourde défaite à Milan (100-68) et cherche à se relancer.

