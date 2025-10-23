Euroligue : l’ASVEL fait plier Dubaï !

Menée au score pendant la majorité de la seconde période, l'ASVEL est finalement venue à bout du Dubaï Basketball (85-79) ce jeudi soir dans une fin de rencontre de folie à la LDLC Arena. Après six journées d'Euroligue, les Villeurbannais signent une deuxième victoire importante dans la compétition.

Sans aucune contestation possible, l'homme du match n'est autre que l'inévitable Nando De Colo (24 points, 5 passes décisives et 1 rebond à 13/13 aux lancers-francs pour 27 d'évaluation). A 38 ans, l'ex-international Français a éclaboussé la LDLC Arena de tout son talent. Le meneur villeurbannais a porté son équipe en fin de rencontre pour aller chercher une victoire qui permet à l'ASVEL de reprendre de la confiance avant le déplacement de ce samedi soir à Nanterre (20h30) à l'occasion de la 5e journée de Betclic Elite.