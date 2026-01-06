Euroligue : l’ASVEL plie en fin de rencontre contre le Real Madrid

Devant au tableau d'affichage avant de débuter l'ultime quart-temps (61-56), l'ASVEL a littéralement craqué en fin de match contre le Real Madrid (69-80) ce mardi soir à la LDLC Arena de Décines à l'occasion de la 20e journée d'Euroligue. Malgré ce dernier quart-temps catastrophique, les Villeurbannais ont toutefois montré un beau visage pendant 30 minutes contre leur adversaire du soir qui remonte à la 6e place avec ce succès.

Les joueurs de Pierric Poupet devront vite relever la tête avec un déplacement sur le parquet de Baskonia ce vendredi soir (20h30) lors de la 21e journée d'Euroligue, avant de recevoir six fois de suite toutes compétitions confondues (Paris, Boulazac, Hapoel Tel-Aviv, Le Portel, Kaunas et Barcelone).