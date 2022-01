Euroligue : l’ASVEL se relance en battant l’Etoile Rouge de Belgrade

En grosse difficulté en première mi-temps, l’ASVEL a su réagir dans le second acte pour s’imposer ce vendredi soir à l’Astroballe contre les Serbes de l’Etoile Rouge de Belgrade (69-67) dans le cadre de la 22e journée d’Euroligue. Une victoire permettant aux hommes de T.J. Parker de rester au contact des équipes à la lutte pour la 8e place. Les Rhodaniens sont actuellement douzièmes.



Mention spéciale à Paul Lacombe, hauteur d’une performance XXL en sortie de banc avec 17 points, 7 rebonds et 2 passes décisives. Chris Jones termine également la rencontre avec 17 points, 4 rebonds et 5 passes décisives.