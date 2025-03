Euroligue : nouvelle défaite pour l’ASVEL contre le Maccabi Tel-Aviv

L'ASVEL s'est inclinée ce vendredi soir à la LDLC Arena contre les Israéliens du Maccabi Tel-Aviv (95-102) à l'occasion de la 28e journée d'Euroligue. C'est la cinquième défaite de rang pour les joueurs de Pierric Poupet dans cette compétition. Un nouveau revers qui éloigne encore plus les Villeurbannais d'une éventuelle participation aux play-in.

Malgré la nouvelle performance XXL de Nando De Colo (20 points, 8 passes décisives et 4 rebonds) et le double-double de Neal Sako (10 points et 11 rebonds), l'ASVEL est tombée sur un os à Décines. Les Israéliens ont réalisé un gros match, faisant oublier leur 17e place au classement. De leur côté, les Rhodaniens ont cru à une potentielle victoire jusqu'au bout, mais ont manqué d'agressivité en défense avec 102 points encaissés à domicile.

Une réaction est attendue pour l'ASVEL qui retrouve le championnat dimanche après-midi (16h30) avec un déplacement sur le parquet de Nanterre pour le compte de la 21e journée de Betclic Elite.