Évolution du Code de la route pour les trottinettes électriques 

Les accidents de la route impliquant les trottinettes électriques se multiplient. Pour y remédier, les utilisateurs de trottinettes électriques devront désormais suivre les mêmes règles que les cyclistes.

Depuis le 23 mars, les panneaux de signalisation routière et les feux à destination des cyclistes s’appliquent aussi aux conducteurs de trottinettes. Les usagers doivent emprunter les pistes et bandes cyclables obligatoires et se conformer à la signalisation du double sens cyclable.

Les amendes sanctionnant la circulation à deux personnes sur un même engin ou sur les voies interdites sont passées de 35 à 135 euros.

S.R